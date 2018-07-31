Искореженный эскалатор чуть не убил отца и сына - ВИДЕО

В Китае камера наблюдения сняла, как отец с маленьким ребенком чудом избежал гибели под обломками сломавшегося эскалатора, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как через мгновение после того, как мужчина с мальчиком сходят со ступеней эскалатора, секции устройства начинают наползать друг на друга, образуя груду искореженного металла.

Работник торгового центра бросился к рубильнику и смог отключить механизм эскалатора через несколько секунд. Как было установлено, причиной поломки стал застрявший ключ в одной из направляющих механизма.

Инцидент произошел в одном из ТЦ в восточном Китае.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

