Искореженный эскалатор чуть не убил отца и сына - ВИДЕО

31 июля 2018 11:34

В Китае камера наблюдения сняла, как отец с маленьким ребенком чудом избежал гибели под обломками сломавшегося эскалатора, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как через мгновение после того, как мужчина с мальчиком сходят со ступеней эскалатора, секции устройства начинают наползать друг на друга, образуя груду искореженного металла.

Работник торгового центра бросился к рубильнику и смог отключить механизм эскалатора через несколько секунд. Как было установлено, причиной поломки стал застрявший ключ в одной из направляющих механизма.

Инцидент произошел в одном из ТЦ в восточном Китае.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Искореженный эскалатор чуть не убил отца и сына

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az