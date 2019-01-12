Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк

Среди кандидатов на пост главы Всемирного банка - дочь американского лидера Иванка Трамп и бывший постпред США в ООН Никки Хейли.

Об этом пишет Financial Times без указания источников информации, передает Day.Az со ссылкой на RT.

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким уйдёт со своего поста 1 февраля, его задачами будет заниматься исполнительный директор Кристалина Георгиева.

Предполагается, что процесс обсуждения кандидатур на пост главы банка будет проходить до середины февраля, а процесс утверждения - до середины апреля.

В числе претендентов, кроме Иванки Трамп и Никки Хейли, - замминистра финансов Соединённых Штатов по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.

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