Беларусь и США могут назначить послов через год-два, срок связан с техническими процедурами. Об этом в четверг заявил журналистам замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко на семинаре "Переосмысление суверенитета в современном мире", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всегда есть практические вопросы, которые должны решать обе стороны, возможно, американская даже в большей степени, чем мы, потому что у них достаточно продолжительный бюрократический процесс. Но мы на пути к этому. Я перспективы решения этого вопроса оцениваю где-то в год-два", - сказал Олег Кравченко.