https://news.day.az/world/1126169.html Путин встретится с генсеком ООН
Путин встретится с генсеком ООН
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, отдельная встреча пройдет 7 июня.
Также он добавил, что глава российского государства проведет встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьером Армении Николом Пашиняном и премьером Словакии Петром Пеллегрини.
Он уточнил, что встречи с этими лидерами стран пройдут 6 июня.
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