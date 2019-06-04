Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, отдельная встреча пройдет 7 июня.

Также он добавил, что глава российского государства проведет встречи с президентом Болгарии Руменом Радевым, премьером Армении Николом Пашиняном и премьером Словакии Петром Пеллегрини.

Он уточнил, что встречи с этими лидерами стран пройдут 6 июня.

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