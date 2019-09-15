Правительство Южного Судана получило кредит в $589 млн от Китая на выплату зарплат государственным служащим и погашение задолженности перед ними. Об этом сообщило в воскресенье южносуданское информационное агентство Nyamilepedia со ссылкой на местных чиновников, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы ждем перевода денег для того, чтобы со всеми расплатиться, все долги перед госаппаратом будут ликвидированы", - заявил накануне в парламенте официальный представитель правительства Южного Судана Майкл Макуэй.

Первоначально, по версии агентства, Пекин отказался предоставить Джубе соответствующую сумму, однако согласился после повторной просьбе о помощи. "КНР удовлетворила просьбу правительства Южного Судана о многомиллионном кредите. Он пойдет на погашение задолженности перед чиновниками, которая образовалась за последние шесть месяцев", - цитирует агентство госслужащего.

Главными статьями экспорта Южного Судана являются золото (32% от общего объема экспорта в стоимостном выражении) и нефть (15%). По словам правительства в Джубе, извлекаемые запасы нефти в стране достигаю 3,5 млрд баррелей. Китай является крупнейшим торговым партнером Южного Судана. В 2017 году КНР поставила Южному Судану товаров на $2,34 млрд, а закупила в первую очередь нефть и золото на 611 млн.

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