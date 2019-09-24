Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что необходимо сделать все для предотвращения "великого раскола" в мире. Об этом пишет The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гутерриш опасается, что два "отдельно конкурирующих мира" с различной валютой, взглядами, принципами, законами и военными интересами могут "расколоть" мир. Он уточнил, что намекал на США И Китай. По его мнению, возможность конфликта между этими двумя странами вполне возможна.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить великий раскол", - подчеркнул Гутерриш.

Он добавил, что в случае раскола мир ждет климатический кризис, распространение терроризма и рост неравенства.

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