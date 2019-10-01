Мост обрушился в тайваньском уезде Илань, когда по нему проезжала цистерна для бензина, многие пострадали. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

Мост обрушился во вторник в первой половине дня. Согласно записям видеонаблюдения патрульной службы, в это время по мосту проезжала цистерна для бензина. Она упала на пристань. Под мостом были рыбацкие лодки, и многие люди упали в воду.

На месте работают спасатели, они выясняют число лодок и пострадавших, а также причину происшествия. По данным пожарной службы, 10 человек были госпитализированы. Из них шестеро - филиппинцы, трое - индонезийцы, и один - местный, водитель цистерны. Кроме того, двое членов патрульной службы тоже получили легкие ранения. Шесть человек могут быть заблокированы на рыбацкой лодке. Поисково-спасательная операция продолжается.

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