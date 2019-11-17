Министерство обороны Японии намерено заняться разработкой мощного микроволнового излучателя для вывода из строя запущенных ракет, а также нарушения работы электронного оборудования на самолетах и беспилотниках вероятного противника. Об этом в воскресенье сообщила газета Sankei Shimbun, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее сведениям, речь идет об излучателе, действующем в диапазоне от 3 до 30 гигагерц. Предполагается, что будут созданы несколько его вариантов, предназначенных для наземного базирования, а также установки на корабли. Не исключен и вариант разработки специальной версии для истребителей Сил самообороны.

Издание отмечает, что японское оборонное ведомство занимается изучением технологий микроволнового облучения уже на протяжении пяти лет. Весной и летом этого года министерство получило предложения о разработке излучателя от 12 различных компаний. Как ожидается, средства на него будут заложены в бюджет на 2021 год, а принята на вооружение новинка будет не раньше 2023 года.

В качестве основной сферы применения подобных излучателей Япония рассматривает нейтрализацию возможной атаки с применением множества ракет или беспилотников. В частности, в японском министерстве обороны принимали в расчет недавнюю атаку беспилотных летательных аппаратов на два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco.