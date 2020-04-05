Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 822

Число случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 52 и достигло 822.Как передает Day.Az, об этом сообщается в воскресенье на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.

"В Армении подтверждены 822 случая коронавируса. Излечились 57 пациентов. Семь человек скончались", - уточнили в ведомстве.

По данным минздрава, на лечении находятся 720 человек, результаты 3477 тестов на коронавирус были отрицательными.

