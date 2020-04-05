https://news.day.az/world/1220197.html Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 822
По данным минздрава, на лечении находятся 720 человек, результаты 3477 тестов на коронавирус были отрицательными.
Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 822
Число случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 52 и достигло 822.Как передает Day.Az, об этом сообщается в воскресенье на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава.
"В Армении подтверждены 822 случая коронавируса. Излечились 57 пациентов. Семь человек скончались", - уточнили в ведомстве.
По данным минздрава, на лечении находятся 720 человек, результаты 3477 тестов на коронавирус были отрицательными.
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