https://news.day.az/world/1528377.html Министр обороны Германии решила подать в отставку - Bild
Министр обороны Германии решила подать в отставку - Bild
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, которую в последние месяцы критиковали за состояние материально-технической базы Вооруженных сил Германии, приняла решение уйти в отставку, но дата пока не известна. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.
"Инициатива исходит от нее, не от ведомства канцлера, - говорится в публикации. - Теперь речь идет о дате отставки. Ведутся консультации по вопросу о преемнике". Как отмечает издание, пост министра может занять уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих Ева Хёгль. Другие подробности не приводятся.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре