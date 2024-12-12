НЛО заметили и во Франции

Тем временем, схожие с объектами в небе Нью-Джерси НЛО, наблюдали и многочисленные жители французского города Мартиг.

Как передает Day.Az, любопытно, но в Пентагоне ответили на многочисленные запросы конгрессменов и заявили, что наблюдаемые в американском небе объекты не иранские:

"Эти беспилотники не иранские, но они также не являются частью вооруженных сил США или какого-либо иностранного правительства", - отметили в Пентагоне.