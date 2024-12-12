https://news.day.az/world/1714672.html НЛО заметили и во Франции - ВИДЕО Тем временем, схожие с объектами в небе Нью-Джерси НЛО, наблюдали и многочисленные жители французского города Мартиг Как передает Day.Az, любопытно, но в Пентагоне ответили на многочисленные запросы конгрессменов и заявили, что наблюдаемые в американском небе объекты не иранские:
НЛО заметили и во Франции - ВИДЕО
Тем временем, схожие с объектами в небе Нью-Джерси НЛО, наблюдали и многочисленные жители французского города Мартиг.
Как передает Day.Az, любопытно, но в Пентагоне ответили на многочисленные запросы конгрессменов и заявили, что наблюдаемые в американском небе объекты не иранские:
"Эти беспилотники не иранские, но они также не являются частью вооруженных сил США или какого-либо иностранного правительства", - отметили в Пентагоне.
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