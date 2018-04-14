Генсек ООН отложил поездку в Саудовскую Аравию после удара США и союзников по Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш после удара США и союзников по Сирии принял решение отложить запланированную на ближайшие дни поездку в Саудовскую Аравию. Об этом сообщили в канцелярии административного главы всемирной организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь решил отложить запланированную поездку в Саудовскую Аравию", - говорится в коммюнике.

Гутерриш собирался покинуть Нью-Йорк в пятницу вечером (раннее утро субботы мск). Он планировал выступить на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ), провести встречи с лидерами ряда стран, а также принять участие в форуме по борьбе с терроризмом. Возвращение генсека ООН в Нью-Йорк планировалось 18 апреля.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции с 03:42 мск до 05:10 мск. Эти страны заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство САНА эту информацию не подтвердило. Как сообщал Пентагон, в операции было задействовано почти вдвое больше ракет, чем при ударе по военному аэродрому Шайрат год назад (тогда было задействовано 59).

О начале операции было объявлено спустя несколько часов после заседания Совета Безопасности ООН, которое проводилось по просьбе России из-за угроз США в адрес Сирии. Гутерриш в письменном заявлении после удара западных стран по Сирии не стал давать оценку их действиям, отметив лишь, что все государства обязаны "действовать в соответствии с Уставом ООН и международным правом в целом". Он призвал "проявить сдержанность в этой опасной обстановке и избегать любых действий, которые могут обострить ситуацию и усугубить страдания сирийского народа".

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