Volkswagen приостановил разработку электрического Golf

Volkswagen приостановил разработку полностью электрической версии модели Golf на головном заводе компании в немецком Вольфсбурге.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний меморандум концерна.

Глава бренда массовых автомобилей Volkswagen Томас Шефер объяснил это решение финансовыми ограничениями. Обращаясь к сотрудникам, он отметил, что понимает значимость Golf для компании и самого Вольфсбурга, однако сейчас концерн не может позволить себе продолжать эти работы.

Согласно документу, завод в Вольфсбурге не достиг поставленной цели по сокращению расходов на 300 млн евро. При этом предприятие пока не находится под угрозой закрытия, хотя давление на немецкие производственные площадки Volkswagen продолжает усиливаться.

В то же время заводы в Эмдене и Цвиккау смогли добиться определенного прогресса. Они входят в число четырех немецких предприятий, которым грозит закрытие на фоне усиления конкуренции со стороны китайских производителей и снижения спроса на ключевых рынках.

Приостановка разработки электроверсии Golf происходит на фоне масштабной реструктуризации концерна. Volkswagen намерен сократить около 100 тысяч рабочих мест и закрыть до четырех заводов в Германии.

В четверг компания сообщила о крупнейшем квартальном убытке за более чем десять лет. В связи с этим руководство вновь призвало заинтересованные стороны, в том числе профсоюзы, поддержать план реструктуризации.