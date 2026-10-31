https://news.day.az/azerinews/1871053.html 68 yaşlı kişini "tok" vurub öldürdü Gəncədə 68 yaşlı şəxsi elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb. Day.Az xəbər verir ki, 1958-ci il təvəllüdlü şəhər sakini C.Əlizadə yaşadığı evin zirzəmisində iş görən zaman elektrik cərəyanı onu vurub. 68 yaşlı kişi hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır
68 yaşlı kişini "tok" vurub öldürdü
Gəncədə 68 yaşlı şəxsi elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.
Day.Az xəbər verir ki, 1958-ci il təvəllüdlü şəhər sakini C.Əlizadə yaşadığı evin zirzəmisində iş görən zaman elektrik cərəyanı onu vurub. 68 yaşlı kişi hadisə yerində ölüb.
Faktla bağlı Gəncə şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır
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