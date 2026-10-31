https://news.day.az/azerinews/1871103.html "Hürrem Sultan" Bakıya gəlir - SƏBƏB "Muhteşem Yüzyıl" serialında "Hürrem Sultan" obrazı ilə tanınan türkiyəli aktrisa Məryəm Üzərli Azərbaycana gələcək. Day.Az xəbər verir ki, aktrisanın Bakıya gəlişinə səbəb romantik dram janrında çəkilən "İmroz'da Bahar" filmidir. Ekran işinin qala gecəsi Azərbaycanda da keçiriləcək. Tədbir noyabrın 4-nə planlaşdırılıb.
"Hürrem Sultan" Bakıya gəlir - SƏBƏB
"Muhteşem Yüzyıl" serialında "Hürrem Sultan" obrazı ilə tanınan türkiyəli aktrisa Məryəm Üzərli Azərbaycana gələcək.
Day.Az xəbər verir ki, aktrisanın Bakıya gəlişinə səbəb romantik dram janrında çəkilən "İmroz'da Bahar" filmidir. Ekran işinin qala gecəsi Azərbaycanda da keçiriləcək. Tədbir noyabrın 4-nə planlaşdırılıb.
Rejissor Özcan Alperin ekran işində iki insanın şəxsi itkilərlə mübarizəsindən bəhs olunur. Hadisələr Türkiyənin Gökçeada adasında cərəyan edir.
Filmdə Halit Ergenç də rol alıb. Üzerli və Halit 15 ildən sonra yenidən eyni ekran işində tərəf müqabili olublar.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре