https://news.day.az/azerinews/1871103.html "Hürrem Sultan" Bakıya gəlir - SƏBƏB "Muhteşem Yüzyıl" serialında "Hürrem Sultan" obrazı ilə tanınan türkiyəli aktrisa Məryəm Üzərli Azərbaycana gələcək. Day.Az xəbər verir ki, aktrisanın Bakıya gəlişinə səbəb romantik dram janrında çəkilən "İmroz'da Bahar" filmidir. Ekran işinin qala gecəsi Azərbaycanda da keçiriləcək. Tədbir noyabrın 4-nə planlaşdırılıb.

"Hürrem Sultan" Bakıya gəlir - SƏBƏB

Azərbaycanca, 31 октября 2026 13:55 (UTC +04:00) 208
"Hürrem Sultan" Bakıya gəlir

"Muhteşem Yüzyıl" serialında "Hürrem Sultan" obrazı ilə tanınan türkiyəli aktrisa Məryəm Üzərli Azərbaycana gələcək.

Day.Az xəbər verir ki, aktrisanın Bakıya gəlişinə səbəb romantik dram janrında çəkilən "İmroz'da Bahar" filmidir. Ekran işinin qala gecəsi Azərbaycanda da keçiriləcək. Tədbir noyabrın 4-nə planlaşdırılıb.

Rejissor Özcan Alperin ekran işində iki insanın şəxsi itkilərlə mübarizəsindən bəhs olunur. Hadisələr Türkiyənin Gökçeada adasında cərəyan edir.

Filmdə Halit Ergenç də rol alıb. Üzerli və Halit 15 ildən sonra yenidən eyni ekran işində tərəf müqabili olublar.

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В Азербайджане водитель автобуса попался на наркотиках 30 октября 11:19 (UTC+04), Общество 691
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Обнародован прогноз дефицита нефти на мировом рынке 30 октября 10:55 (UTC+04), Экономика 1 399
Раскрыт объем производства сельхозпродукции в Азербайджане с начала года 30 октября 10:50 (UTC+04), Экономика 1 412
Əli Əsədov İrakli Kobaxidze ilə görüşdü 30 октября 10:36 (UTC+04), Azərbaycanca 1 360
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Выборы в Израиле - Нетаньяху не хватило 8 мандатов 30 октября 10:26 (UTC+04), В мире 1 519
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PASHA Bank представляет новый кредитный продукт POS Kredit для предпринимателей 30 октября 10:13 (UTC+04), Экономика 1 369
Хуситы объявили о масштабной военной операции против Саудовской Аравии 30 октября 10:04 (UTC+04), В мире 1 456
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