В Баку задержан мошенник, присвоивший 60000

Сотрудниками полиции были предприняты оперативные меры по задержанию и привлечению к ответственности лица, который обманул людей мошенническим путем и таким образом присвоил большое количество денег.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД, передает Day.Az.

Обратившийся в Сабунчинское районное управление полиции гражданин Анар Сафаров отметил, что человек по имени Джахид ложными обещаниями, что приобретая в депо медицинские принадлежности и продавая их аптекам, можно получить прибыль, присвоил принадлежащие ему 60 000 манатов. После того, как в апреле 2017 года в поселке Бакиханов потерпевший передал деньги в обмен на выполнение данной работы, Джахид не выполнил обещания и обманул его.

В результате операции, проведенной сотрудниками Сабунчинского районного управления полиции, житель Ярдымлинского района, ранее судимый Джахид Исаев был задержан и передан следствию.

По названному факту в следственном отделе Сабунчинского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, расследование продолжается.

Сотрудники полиции не исключают, что подозреваемый в мошенничестве Джахид Исаев принимал участие в других аналогичных эпизодах. Если есть другие потерпевшие, пострадавшие от его деяний, они могут обратиться в связи с этим в Call-центр МВД "102" или в Сабунчинское районное управление полиции.

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