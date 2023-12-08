На капитальный ремонт автодороги в Гядабейском районе выделено 2 миллиона манатов

На капитальный ремонт автодороги Кичик Гарамурад-Джафарлы-Айриванг-Алнабат‒Керимли-Инякбоган-Гёямли-Шыных-Гёяли-Чобанкянд-Шахдаг-Чичякли Гядабейского района выделено 2 миллиона манатов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Новость обновляется

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.