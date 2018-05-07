В Культурном центре СГБ Азербайджана прошла научная конференция «Гейдар Алиев - созидатель независимого Азербайджана» - ФОТО

В Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в связи с 95-летием Общенационального лидера Гейдара Алиева прошла I Республиканская научная конференция "Гейдар Алиев - созидатель независимого Азербайджана" курсантов вузов особого назначения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сначала участники мероприятия возложили цветы к бюсту Гейдара Алиева.

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