22 июня вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, председатель Милли Меджлиса Азербайджана Огтай Асадов, первый заместитель премьер-министра Ягуб Эйюбов, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде и другие члены делегации встретились с членами нашей национальной команды, принимающими участие во II Европейских играх "Минск-2019".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на проведенной в Деревне атлетов встрече члены делегации побеседовали со спортсменами, пожелали им успехов на II Европейских играх.

Затем состоялось ознакомление с условиями, созданными в Деревне атлетов.

Мэр Деревни атлетов, заместитель министра образования Беларуси Сергей Рудый проинформировал о размещении спортсменов, созданных условиях. Он подчеркнул, что в организации Игр были использованы услуги азербайджанских специалистов.

Лейла Алиева в интервью азербайджанским журналистам, командированным в столицу Беларуси для освещения II Европейских игр, выразила надежду на то, что наши спортсмены добьются успехов на "Минск-2015".