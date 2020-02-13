Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на официальной странице в Instagram поздравила спортсменов и тренеров сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевавших 6 медалей на чемпионате Европы в Риме.

Как передает Day.Az, в публикации Первого вице-президента говорится:

"Наш очередной большой успех в сфере спорта! Впервые в своей истории сборная Азербайджана по греко-римской борьбе, завоевав на проводимом в столице Италии Риме чемпионате Европы 6 медалей, в командном зачете заняла второе место. Искренне поздравляю порадовавших весь азербайджанский народ своей блестящей победой наших спортсменов - обладателей золотой медали Санана Сулейманова и Рафига Гусейнова, обладателей бронзовой медали Эльданиза Азизли, Мурада Базарова, Ульви Ганизаде и Ислама Аббасова и их тренеров, желаю им новых достижений и побед!

Наша команда по греко-римской борьбе, представляющая Азербайджан в Риме:

Главный тренер - Александр Тараканов

Старший тренер - Ровшан Байрамов

Личные тренеры:

Тренер Сенана Сулейманова (золотая медаль 77 кг) Азер Гусейнов

Тренер Рафига Гусейнова (золотая медаль 82 кг) Радик Гусейнов

Тренер Эльданиза Азизли (бронзовая медаль 55 кг) Турадж Гусейнли

Тренер Мурада Базарова (бронзовая медаль 60 кг) Вагиф Фейзуллаев

Тренер Ульви Ганизаде (бронзовая медаль 72 кг) Эльнур Музаффаров

Тренер Ислама Аббасова (бронзовая медаль 87 кг) Бахадур Газиев".