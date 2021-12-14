Коварные замыслы армянского лобби: "Морская Армения" и прочий бред

Как уже известно нашим читателям, экспертная группа в составе российских политологов, экономистов, юристов, ветеранов правоохранительных органов провела комплексное исследование на предмет деятельности армянских ОПГ (организованных преступных группировок), уровня их вовлеченности в местные бизнес-структуры и коррупционные схемы. В ходе исследования был оценен уровень сепаратистских настроений и прочие негативные моменты, связанные с армянской диаспорой, давно, методично и целенаправленно захватывающей юг России.

Экспертная группа провела контент-анализ в Ростовской области и Краснодарском крае. А на днях завершилось исследование, скажем так, степени армянской угрозы, в Крыму.

О том, что показали последние исследования, Day.Az побеседовал с руководителем экспертной группы, доктором политических наук, Государственным советником Первого класса РФ, экс-начальником Управления стран СНГ и Прибалтики Росзарубежцентра при МИД России Татьяной Полосковой.

Об общих итогах экспертного исследования и рекомендациях, наверное, скажу попозже. Надо обработать массив информации. Но отмечу одно - проведенный в течение двух месяцев анализ ситуации показал, что армянское лобби в РФ научилось мастерски использовать российское законодательство. И стоит только публично поднять тему армянской экспансии, как тут же их диаспора обвиняет эксперта или журналиста в разжигании межнациональной розни. Когда лицо армянской национальности, тот же блогер Александр Алексанян в своих роликах в ютубе открыто оскорбляет и азербайджанцев, и русских, и своих же армян, призывающих к миру с Баку (одного из своих оппонентов он обещал избить), то в полиции заворачивают заявления назад. Недавно я получила официальное заключение юриста на четыре видео Алексаняна, согласно которому в этих сюжетах есть проявления экстремизма. И намерена дать заключению ход. Кроме этого, я намерена издать результаты своего исследования в виде книги. И передать отчет в виде аналитической записки в органы государственной власти. Там его ждут.

А теперь о Крыме, точнее, о "Морской Армении", как ее называют армяне. Развалин и артефактов, свидетельствующих о существовании на территории современного Крыма древнего государства "Морская Армения", я не обнаружила. Но то, что в целом ряде публичных заявлений представители армянских общественных организаций и "эксперты" по истории этого народа заявляют не только о "Морской Армении" (Крым), но и о том, что именно армяне истинный коренной народ Крыма - это факт. Это показали итоги контент-анализа.

Председатель Крымского армянского общества Вагаршак Мелконян несколько лет назад в своем интервью "Крым армянский", опубликованном на сайте НКО "Центр поддержки русско-армянских стратегических и общественных инициатив", подчеркнул: "Исторические вопросы в Крыму очень запутаны. О праве и пребывании того или иного народа идут постоянные споры. Я могу сказать одно - армяне в Крыму были всегда. Во всем обозримом прошлом... Армяне были там, когда еще на планете не было многих народов и национальностей. В Крыму на каждом шагу можно встретить свидетельства пребывания армян. Ни у одного народа нет таких памятников и свидетельств, такого широкого и явного представительства. А ведь сегодня в Крыму проживают представители 120 народов и национальностей".

Перед нами не просто очередной образец армянского мифотворчества. Но и явные претензии на исключительность и уничижительные оценки вклада других народов в культуру и историю Крыма. Причем, заявляется это на сайте региональной неправительственной организации, что о многом говорит.

В одном из официальных изданий Крыма недавно вышла целая статья об армянской общине полуострова и ее "богатом культурном наследии", которая была перепечатана затем в российском федеральном СМИ (Спутник Армения). В преамбуле этой статьи сказано, что "впервые армяне появились на полуострове почти две тысячи лет тому назад. С тех самых пор существует армянская община Крыма. Она построила города, привнесла в ремесла и культуру Крыма свой национальный колорит". И в этой же публикации озвучен термин "Морская Армения" применительно к Крыму. В частности, указано, что "в 15 веке в стотысячной Кафе (современная Феодосия) две трети населения были армяне. Только в этом городе было от 30 до 45 армянских церквей и монастырей. Значительное число армян жили в Судаке, Карасубазаре (Белогорск), Бахчисарае, около крепости Чембало (Балаклава). Армянские колонии в Крыму были настолько велики, что генуэзцы называли юго-восточную часть Крыма "Морской Арменией" - Armenia maritima".

Никаких ссылок на первоисточники, подтверждающие существование этой "морской державы", конечно же, не приводится.

И еще одна цитата. Идеолог крымского армянства Владимир Григорянц, недавно ушедший из жизни, настаивал на том, что армяне не только коренной народ полуострова, но и называл своих соплеменников "пасынками репатриации", хотя закон "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" был принят еще семь лет назад. И реализовывается. А проблемы с обустройством возвращающихся испытывает не только армянское население.

Всего из Крыма было выселено около 10 000 армян. Кстати говоря, армяне не были такими уж невинными жертвами репрессий. Подтверждение этому можно найти в открытых источниках. Согласно источникам, в годы Великой отечественной войны в Симферополе действовала немецкая организация "Дромедор", возглавляемая бывшим дашнакским генералом Дро, который руководил разведывательной работой против Красной Армии. В этих целях им были созданы несколько армянских комитетов для шпионской деятельности и подрывной работы в тылу Красной Армии и для содействия организации добровольческих армянских легионов. Армянские национальные комитеты при активном участии прибывших из Берлина и Стамбула эмигрантов проводили работу по пропаганде "независимой Армении".

К слову, крымских татар было депортировано из Крыма в разы больше. В телеграмме НКВД на имя Сталина было указано, что выселению подверглись 183 155 человек.

Сейчас основным экспертом по истории крымского армянства является выходец из Баку Олег Габриэлян, в прошлом - сотрудник Фонда Сороса. Габриэлян является также председателем правления армянского Благотворительного фонда "Луйс", проводящего конкурсы на тему "Арцаха" и поддерживающего сепаратистов... Господа из этого фонда и иже с ними, вы не знаете, что "Арцаха" больше нет (да и не было, если следовать международным правовым нормам), что есть Карабах, и итоги Освободительной войны признаны руководством России? Знают, но мимикрируют. По привычке.

Или возьмем телепередачи, в которых даже через кулинарные рецепты и музыкальные инструменты продвигается идея первопричинности и исключительности армянской нации. Одну такую я посмотрела лично и извлекла из нее следующее: хаш - это "древнейшее армянское блюдо", как и не менее "древнее армянское блюдо лаваш". Как их готовить, правда, грузин объяснял. Есть все это было рекомендовано "под дудук и его божественную музыку". Ведущий объяснил, что дудук есть только в Армении. И, наконец, "только в Армении врачи прописывают хаш для укрепления костей". Откуда они это взяли? В России медики традиционно рекомендуют холодец и хаш для ускорения сращивания костей при переломах. По себе знаю.

Работа по внедрению в массовое сознание крымчан мифов о том что "самым древним коренным народом Крыма" являются армяне, создавшие там, в том числе, "Морскую Армению", пострадавшие от репрессий, и т.п., нацелена на формирование у русского населения комплекса вины. А цель простая - создание условий для наплыва армянских мигрантов и последующего укрепления позиций крымского армянства в политике, экономике, информационном пространстве полуострова. Пока нет заявлений о воссоздании "Морской Армении", но это до поры до времени.

Армянство формирует в Крыму свою повестку дня. Это очевидно и подтверждается многими моментами. Армянское население в Крыму растет. И не только благодаря программе по реабилитации. Это как раз мизер. Сейчас в Крыму, по официальным данным, проживает 20-30 тысяч армян. Всплеск армянской миграции был в 2014 году. В ходе экспертного опроса были получены данные, что в Крым хлынули представители армянского бизнеса, которые ходили по отелям и ресторанам и выясняли, не собирается ли их владельцы уезжать и не будет ли объект выставлен на срочную продажу.

Армянские ОПГ в Крыму были всегда. Участники экспертного опроса из правоохранительных структур говорили, что за последние годы армяне потеснили представителей других национальностей из жизненно важных для Крыма сфер бизнеса. Дословно "проросли неизвестно откуда и забили пространство". В том числе, за счет отъема бизнеса.

Респонденты также фиксировали новый всплеск армянской миграции после победы Азербайджана в Карабахе.

Но дело не в количестве, а в том, что армянская диаспора активно заполняет ключевые позиции как в политике, так и в экономике. Эту тенденцию надо мониторить, только кто это будет делать, если в экспертных кругах Крыма армянской темой занимаются сами, фигурально выражаясь, сторонники реинкарнации "Арцаха" и разносчики мифов о "Морской Армении"?

Лишний раз подтверждается, что иногда для того, чтобы контролировать территорию, достаточно грамотно заполнить лоббистские коридоры.

Почему это сходит с рук? По простой причине. В ходе экспертной оценки и на юге России, и в Крыму я пришла к выводу, что армянские пропагандисты внедряют и в массовое сознание, и в головы зашоренной части крымского политбомонда, помимо прочей чепухи миф о том, что армянская диаспора, де, является защитой от "злонамеренных" турок... На самом деле, армянские воины и себя-то защитить не смогли, как показала последняя война.

И вообще, судя по событиям в Ереване и перманентным антироссийским митингам, Армения нам далеко не союзник, и тем более не стратегический.

Лейла Таривердиева