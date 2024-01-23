МИД Франции запрещает послу в Нигере публиковать книгу о провале Макрона в Африке

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Франция продолжает нагло притеснять африканцев.

Day.Az представляет публикацию:

"В Париже разгорается новый скандал, на этот раз вокруг цензуры. Оказалось, что в оплоте цивилизации и демократии власти могут запретить дипломату опубликовать книгу, в которой он пишет то, что властям не нравится!

Посол Франции в Нигере Сильвен Итте с конца декабря находится в Париже. Благодаря политике Макрона Нигер разорвал все связи с Парижем, посольство закрыли. Итте решил написать книгу о событиях в Нигере - и даже написал ее.

Но тут вмешалась цензура. Генсек МИД Анн-Мари Дескот направила послу письмо, в котором прямо говорит: "дружище, ты конечно в Париже, но очень подробно пишешь о нашей политике и вообще, слишком много говоришь. Так что не видать тебе книжки".

Скан письма - на снимке ниже. Макрон пытается административно заставить людей молчать о том, как он буквально профукал Африку.

Когда-нибудь и про Францию на Южном Кавказе кто-нибудь напишет, 100%".

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