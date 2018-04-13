Лейла Юнус и анекдот: «правозащитница» со свечкой в руках

Начну с анекдота. Итак, барин с барыней забавляются в постели. Слуга стоит рядом с кроватью, держит свечку. Муж интересуется, получает ли она удовольствие? Барыня сообщает, что не получает. Барин приказывает слуге стать справа. Слуга покорно выполняет приказ.

Снова барин супруге вопрос о том, получает ли она теперь удовольствие? В ответ он снова слышит, что нет, никакого удовольствия и в помине нет. Барин приказывает слуге стать со свечой слева. Но и после этого его передвижения ничего не изменилось.

Тогда барин приказывает слуге: "Дай сюда свечу, а сам ложись на мое место!". Слуга безропотно выполняет и этот приказ. Сам барин гордо со свечкой стоит у изголовья и через некоторое время спрашивает: "Хорошо ли тебе, барыня?". В ответ он слышит радостное: "Ой, хорошо, хорошо!". Барин, услышав это, нравоучительно произнес, обращаясь к слуге: "Учись, дурак, как свечку держать надо!".

Вспомнил я этот анекдот в свете очередных заявлений Лейлы Юнус, позорно известной в Азербайджане дамы. Той самой, что совсем недавно в ответ на вопрос депутатов Милли Меджлиса о том, почему же она не трубит на весь мир о продолжающейся более четверти века оккупации со стороны Армении 20% территорий Азербайджана, отчего не вспоминает Юнус о жертвах геноцида в Ходжалы, цинично рассмеялась, выдав свои волнения и безоружность перед задающими столь очевидные и прямые вопросы.

Ничего иного от барышни, которая, по ее собственному признанию, десятилетиями скрывала национальную принадлежность своего мужа, ожидать не стоило. Как не стоило ожидать ничего иного и от дамы, которая явно переоценила свои возможности, а потом писала своему адвокату Э.Гамбарову письма, в которых обвиняла в предательстве всех и вся, включая собственного мужа Арифа. Умения адекватно оценивать реальность у Лейлы Юнус никогда не было. Она привыкла смотреть на мир с собственной точки зрения.

Вот и сейчас она верещит что-то по поводу президентских выборов в Азербайджане, не понимая, что ее мнение давно уже никому не интересно. Чета Юнус давно уже потеряла право на менторский тон и на обычное уважение к себе. Их крики и вопли способны вызвать лишь аплодисменты со стороны армян, не более того. А президентские выборы в Азербайджане прошли успешно, победу в них одержал тот кандидат, который по данным всех социологических опросов имел наивысший рейтинг, - Ильхам Алиев.

И никакого бойкота выборов со стороны граждан республики, а также со стороны международных наблюдателей из самых разных стран мира, включая европейские, также не было. Так что вчера еще на пару с мужем изображавшая из себя "смертельно больную" Лейла Юнус может сколько угодно вопить - полковника никто не услышит. В том числе и потому, что она заработала дурную славу кляузницы, готовой клеветать на коллег по правозащитному цеху.

Собственно, и сейчас она занята тем же. "Сегодня в Азербайджане больше нет независимых НПО, правозащитников, независимых журналистов", верещит дама, широко известная в узких кругах. О том, сколь "компетентна" в роли правозащитницы была она сама, Юнус "забывает". Ничего, освежу ее память напоминанием о том, что в подготовленный ею список "политзаключенных" в свое время были включены 14 членов террористической группы "Садвал", 1 - РПК, 22 имени лиц, воевавших в Чечне, 3 члена террористической группировки "Бехран".

Помню, что правозащитница Саида Годжаманлы в свое время удивленно заявляла: "Кроме этого, в списке указаны имена некоторых лиц, являющихся, якобы, членами ПНФА. Я связалась с указанной партией. Там мне сообщили, что таких людей в партии не было. Двоих из арестованных по делу Расула Гулиева мы также не знаем. А женщина, принадлежащая к террористической организации РПК, вообще была арестована за незаконное пересечение турецко-азербайджанской границы в Нахчыване. А ОМОНовец Вугар Шукюров давно на свободе. Даянат Керимов и Алиюсиф Тахиров были арестованы за убийство. Но самое печальное, что в этот список также включены имена членов террористической организации "Садвал"".

Думаете, Лейла Юнус здраво восприняла критику? Вовсе нет. Она всегда предпочитала говорить, а не думать, и обвинять, а не исправлять ошибки. В итоге Саида Годжаманлы была объявлена "предательницей". Кроме того, регулярно строчились кляузы на Арзу Абдуллаеву - еще одну известную правозащитницу. По сути, Л.Юнус всегда пыталась продемонстрировать, что она одна была, есть и будет правозащитницей, а остальные так, погулять вышли.

Досталось, помню, даже Хадидже Исмайловой. Присуждение ей премии американского ПЕН-центра вызвало зависть и ярость Л.Юнус, которая, как писал в своей книге адвокат Э.Гамбаров, возмущалась, что ей, "правозащитнице с 30-летним стажем", не дали Сахаровскую премию, а вчерашней девчонке дали такую престижную премию. Что это было? Очередной, не первый и не последний приступ зависти, глупости, неумения трезво оценивать саму себя.

В итоге мы сейчас вновь слышим от Л.Юнус обвинения в адрес всех и вся. Она снова всех учит жить. Но при этом она, равно как и ее дрожайший супруг Ариф, так же периодически надевающий тогу ментора, не понимают, что давно уже уподобились тому самому барину из анекдота, который гордо учил слугу, как нужно правильно держать свечку.

Акпер Гасанов