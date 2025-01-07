Мальчик прожил пять дней среди хищных львов в Зимбабве

В Зимбабве семилетнего мальчика Тинотенда Пуду, который пять дней прожил среди диких львов, нашли живым. Об этом сообщил телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ребенок ушел из дома 27 декабря и отправился в охотничий парк "Матусадона". Спасатели начали поисковую операцию и уже спустя три дня нашли следы мальчика. Спустя сутки Пуду нашли живым.

Отмечается, что мальчик питался дикими и спал на каменном насесте в окружении "рычащих львов и проходящих слонов".

"Мы переполнены благодарностью храбрым смотрителям парка, неутомимой общине Ньяминьями, которые каждый день бьют в ночные барабаны, чтобы мальчик услышал звуки и указал направление домой, и всем, кто присоединился к поискам", - написала депутат Мутса Муромбедзи на своей странице в социальной сети X.