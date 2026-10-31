https://news.day.az/popularblog/1870791.html Испанские эмпанадас вместо привычных пирожков - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показала, как приготовить традиционные испанские пирожки - эмпанадас. Как передает Day.Az, рецептом девушка поделилась на своей странице в Instagram.
Испанские эмпанадас вместо привычных пирожков - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показала, как приготовить традиционные испанские пирожки - эмпанадас.
Как передает Day.Az, рецептом девушка поделилась на своей странице в Instagram.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре