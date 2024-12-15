Джим Керри назвал условие съемок в сиквеле «Маски»

Американский актер Джим Керри назвал условие съемок в сиквеле комедии 1994 года "Маска". Его цитирует The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, он согласится на съемки, если ему понравится сценарий.

"Если бы у кого-то возникла правильная идея. Дело не в деньгах. Нет, я шучу насчет денег..." - сказал он.

Также Керри добавил, что уже говорил о завершении карьеры, но уточнил, что тогда имел в виду необходимость отдохнуть.

"Как только у вас появляется хорошая идея или группа людей, с которыми действительно понравилось работать, все меняется", - отметил 62-летний артист.

По сюжету "Маски" банковский служащий Стэнли Ипкиссом (Керри) превращается в маниакального супергероя, когда носит загадочную маску. В фильме также снималась Кэмерон Диас.