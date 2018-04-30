В НАНА почтили память выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой - ФОТО

30 апреля в Центральной научной библиотеке НАНА состоялось мероприятие, посвященное 95-летию со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, в котором приняли участие представители научной общественности, работники образования и здравоохранения, президент НАНА, академик Акиф Ализаде рассказал о ценном вкладе, внесенном выдающимся ученым Зарифой Алиевой в развитие азербайджанской медицинской науки, особенно ее малоразвитой сферы - офтальмологии. Было отмечено, что она в своей научно-педагогической деятельности не ограничивалась проведением многогранных научно-исследовательских работ, но и уделяла особое внимание подготовке высококвалифицированных молодых кадров и повышению квалификации врачей-офтальмологов.

Академик А.Ализаде отметил, что Зарифа Алиева помимо талантливого ученого, известного общественного деятеля, была также прекрасной спутницей жизни, заботливой матерью: "Родившаяся в семье видного государственного деятеля Азиза Алиева, Зарифа ханум сыграла заметную роль в жизни двух президентов, занимающих важное место в истории современного Азербайджана".

В конце своего выступления глава НАНА подчеркнул, что светлая память Зарифы Алиевой никогда не сотрется из памяти нашего народа.

Выступивший академик-секретарь Отделения биологических и медицинских наук НАНА, академик Ахлиман Амирасланов рассказал о богатом жизненном пути, педагогической и врачебной деятельности выдающегося ученого-офтальмолога Зарифы Алиевой, подчеркнул значение вклада, внесенного ею в отечественное здравоохранение.

"Философия жизни, духовный мир, заслуги Зарифы ханум в развитии офтальмологии богаты и разносторонни", - сказал академик А.Амирасланов и довел до внимания, что научное наследие всемирно известного ученого нашло свое отражение в 12 монографиях, более 160 научных работах, одном изобретении и 12 рационализаторских предложениях.

А.Амирасланов отметил, что Зарифа Алиева впервые в нашей стране занималась профессиональными заболеваниями органов зрения. Подчеркнул, что самым большим успехом видного ученого является создание научной школы, деятельность которой продолжается по сей день. В Национальном офтальмологическом центре имени Зарифы Алиевой ее студенты успешно продолжают этот путь.

Затем директор Национального офтальмологического центра имени академика Зарифы Алиевой, член-корреспондент НАНА Эльмар Гасымов рассказал об исключительной роли выдающегося ученого в развитии медицинской науки Азербайджана ХХ века.

Директор центра, подчеркнув неоценимые заслуги ученого, который подняла науку офтальмологии в Азербайджане своими выдающимися научными работами, сказал, что она принимала активное участие в мерах по борьбе с трахомой, распространенной в южных районах Азербайджана, наряду с проблемами профессиональной патологии, проводила исследования и в других актуальных сферах офтальмологии.

Информируя о руководимой им структуре, Э.Гасымов отметил, что Зарифа Алиева проявила инициативу относительно создания в 1977 году Национального офтальмологического центра в Баку. Он также подчеркнул участие главы государства в открытии Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.

Вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли подробно рассказал о врачебной деятельности Зарифы Алиевой, сказал, что память об ученом будет вечно жить в сердце азербайджанского народа.

Директор Института физиологии, доктор биологических наук Улдуз Гашимова и магистрант Института молекулярной биологии и биотехнологий Гюльнар Абдуллаева рассказали о высоких человеческих качествах и богатом научном наследии Зарифы Алиевой, посвятившей всю свою содержательную жизнь развитию офтальмологии.

В заключение конференции был продемонстрирован фильм, посвященный жизни и деятельности ученого-офтальмолога.