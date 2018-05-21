Платежные терминалы в Азербайджане будут возвращать сдачу

Платежные терминалы eManat компании Modenis будут возвращать сдачу. Об этом сказали Trend. в понедельник в компании, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, средства будут возвращаться не в виде купюр и монет, а в виде специального 10-значного промокода.

"Например, пользователь оплатил услугу и ему должна быть возвращена сдача 0,80 манатов. Эту сумму пользователь может получить в виде промокода, который можно будет использовать в терминалах eManat для оплаты других сервисов. В терминалах будет доступен соответствующий раздел, кликнув на который можно будет производить оплату с использованием промокода. На начальном этапе получить промокод можно будет при осуществлении государственных платежей и страховых услуг, а затем и по другим услугам. Оплата посредством промокода будет предложена пользователям eManat уже этим летом", - сказали в компании.

В настоящее время общее число терминалов eManat достигает 2,2 тысячи единиц. В терминальной сети представлено свыше 160 платежных услуг.

Терминалы eManat предназначены для оплаты коммунальных услуг, услуг стационарной и мобильной телефонии, интернета, кабельного телевидения, приема платежей по банковским кредитам и других. Они установлены в общественных местах (бизнес-центры, залы ожидания вокзалов и аэропортов, торговые центры и супермаркеты).

В настоящее время на рынке платежных терминалов Азербайджана присутствуют также устройства e-GovPay, MilliÖN, ExpressPay, "ASAN Ödəniş", Easypay, Pulpay и платежные терминалы Международного банка Азербайджана.

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