Автомобильная федерация Азербайджана участвует в XII международной выставке образования - ФОТО

Автомобильная федерация Азербайджана (AAF) принимает участие в XII международной выставке образования "Education 2018", которая проходит в Бакинском Экспоцентре. Об этом говорится в сообщении AAF, распространенном в субботу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На выставке, которая проходит под девизом "Инвестируйте в будущее детей", в рамках кампаний "Спасем детей", "Безопасные школьные дороги" и "Убавь скорость ради детей", проводимых в Азербайджане Международной автомобильной федерацией, представлены проекты AAF.

На стенде Федерации также представлены издания просветительского характера о правилах дорожного движения для детей.

На выставке, в рамках совместного проекта AAF и министерства образования, для малолетних детей также проводятся интерактивные уроки по безопасности дорожного движения.

Выставка "Education 2018" завершится 13 октября.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook