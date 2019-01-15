Сахлаб Багиров назначен на новую должность

В органах внутренних дел произошли новые назначения.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, соответствующим приказом министра внутренних дел генерал-полковника Рамиля Усубова заместитель начальника Главного управления полиции города Баку генерал-майор полиции Сахлаб Багиров освобожден от занимаемой должности и назначен командиром Отдельного полка полиции быстрого реагирования МВД, передает Day.Az.

Другим приказом министра, командир Отдельного полка полиции быстрого реагирования генерал-майор полиции Заур Абдуллаев назначен на должность заместителя начальника Главного управления полиции города Баку.

Отметим, что информацию в связи с назначением первым распространил сайт unikal.org.

Напомним, что до назначения на должность заместителя начальника Главного управления полиции города Баку С.Багиров был командиром Отдельного полка полиции быстрого реагирования.

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