Нигяр Арпадараи: Из года в год расходы на организацию Гран-при Азербайджана Формулы 1 уменьшаются, а доходы растут

Работы по подготовке к очередному Гран-при Азербайджана Формулы 1, который пройдет 26-28 апреля в Баку, идут по графику. Об этом, как передает Day.Az, сказала в эксклюзивном интервью Trend заведующая отделом маркетинга и коммуникаций Бакинского городского кольца Нигяр Арпадараи в связи с подготовкой к очередным гонкам.

"На треке уже размещаются блоки, а со следующего месяца стартует сооружение трибун, а также начнутся работы на территории Приморского национального парка. Все работы будут завершены в начале той недели, когда начнутся гонки", - сказала она.

Арпадараи подчеркнула, что работы осуществляются так, чтобы это не приносило гражданам неудобств.

Что касается билетов, то, по ее словам, их продажа началась с ноября 2018 года. "В ноябре и декабре они продавались с 20-процентной скидкой. Сейчас, несмотря на отсутствие кампании, билеты тоже успешно распродаются. Их успели приобрести уже из 47 стран мира. Для местных жителей дополнительно применяется 25-процентная скидка. К этой категории относятся граждане Азербайджана, имеющие удостоверение личности, и иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание в стране", - сказала Арпадараи.

Она подчеркнула, что после того, как проведение Формулы 1 в Азербайджане было продлено еще на три года, темпы продажи билетов удвоились. "Болельщики проявляют большой интерес к Гран-при Азербайджана. В прошлом году до конца апреля билеты были приобретены болельщиками из 75 стран. Думаем, что в этом году будет примерно такая же цифра", - сказала Арпадараи.

По ее словам, в этот раз билетов больше всего приобретено из России и Англии. Также большой интерес проявляют Германия, Грузия, Украина, Финляндия, арабские страны.

Арпадараи напомнила, что первый контракт на проведение Формулы 1 в Азербайджане был заключен на пять лет, то есть соревнования должны были обязательно проводиться до 2020 года включительно. После этого каждая из сторон могла пересмотреть условия, изменить, продлить или расторгнуть контракт. "Когда Азербайджан впервые подписывал контракт, Формулу 1 возглавляла команда Берни Экклстоуна. Сейчас руководство Формулы 1 изменилось, и управляет соревнованиями компания "Liberty Media". Новое руководство изменило политику, избрав иную стратегию для привлечения большего числа болельщиков. Азербайджан уже несколько лет проводит Гран-при, и совместно пересмотрев с "Liberty Media" все условия контракта, мы продлили его еще на три года", - сказала она.

Арпадараи отметила, что новый вариант контракта более выгоден для Азербайджана, чем прежний. "Формула 1 и Азербайджан хотят продолжения в стране этих соревнований. И продление контракта еще на три года говорит о том, что в этом заинтересованы обе стороны", - сказала она.

Завотделом Бакинского городского кольца с гордостью подчеркнула, что Гран-при Азербайджана вошел в список наилучших в мире. "Конфигурация нашего трека очень интересная, она благоприятна как с точки зрения высокой конкуренции, так и маневрирования. На двух последних гонках, проведенных в Баку, была высокая конкуренция, и результаты этих гонок стали неожиданными. Надеемся, что и в этом году увидим волнующую борьбу", - сказала она.

Арпадараи отметила, что руководство Формулы 1 очень довольно Гран-при Азербайджана, что в своих интервью неоднократно подчеркивал генеральный исполнительный директор Formula One Group Формулы 1 Чейз Керри. "Думаю, что руководство Формулы 1 поддерживает увеличение числа городских треков, и в качестве такой модели видит Баку. Это нас очень радует", - сказала она.

Арпадараи рассказала и о развлекательной программе, которая будет представлена в рамках гонок в текущем году. "В прошлом году концерты и мероприятия после гонок проводились в Crystal Hall. В этом году они пройдут в "Elektra Events Hall". Кроме того, на территории бульвара будут установлены новые игровые зоны, организованы развлечения и др. Завершаются переговоры и с мировыми звездами, которые будут выступать на концертах, и скоро мы назовем их имена", - сказала она.

Завотделом Бакинского городского кольца добавила, что Формула 1 принесла большую пользу Азербайджану как с точки зрения развития туристического сектора, так и популяризации страны. Она напомнила, что Формула 1 имеет 500-миллионную аудиторию. "Прошлогоднюю гонку в Баку в прямом эфире смотрели 83 миллиона человек. Это очень большая цифра. И это помимо тех, кто смотрел соревнования по интернету, или в течение года просматривал информацию об Азербайджане в медиа. Два года подряд на первом месте в Twitter был хештег, связанный с Гран-при Азербайджана. Представьте, сколько людей писали о Гран-при Азербайджана и делились этой информацией! Это огромная работа с точки зрения популяризации страны", - сказала она.

По словам Арпадараи, все это, конечно, способствует развитию экономики страны, туризма. "Что касается непосредственной и косвенной пользы, которую принесли Азербайджану первый и второй Гран-при, проведенные в стране, мы обратились к компании "PwC" для проведения исследований, и общая сумма доходов, полученных страной от Гран-при 2016 и 2017 годов, составила 277 миллионов долларов. Большая часть относится к туристическому сектору. В то же время сокращаются наши расходы в связи с соревнованиями Формулы 1, и если в первый год проведения гонок обновлялось асфальтовое покрытие, строилась инфраструктура, то сейчас этого нет, все сооружения, трибуны принадлежат нам, и мы ежегодно пользуемся ими. Уменьшились и расходы на рекламу, потому что если на первом Гран-при на это тратились средства, то сейчас такой необходимости нет, потому что люди уже информированы и им нравится Гран-при Азербайджана. То есть из года в год расходы на организацию Формулы 1 сокращаются, а доходы растут", - сказала Арпадараи.