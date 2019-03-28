В состав комиссии, созданной в связи с пожаром в торговом центре "Диглас", включены и сотрудники МВД.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр внутренних дел Азербайджана Рамиль Усубов на совещании, проведенном в четверг под председательством Президента Ильхама Алиева в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре в Низаминском районе Баку.

Усубов отметил, что сразу же после начала пожара на место прибыли руководство и личный состав МВД и Главного управления полиции, которые оперативно приняли меры в связи с предстоящими задачами.

"Так, сотрудники дорожной полиции создали необходимые условия для того, чтобы пожарные своевременно и беспрепятственно прибыли на место пожара, для обеспечения мер безопасности на месте были привлечены свыше 400 сотрудников полиции, были приняты необходимые меры по отдалению населения от места пожара и ограничению движения транспорта", - сказал Усубов.

Министр добавил, что соответствующим структурам представлены кадры с камер наблюдения.

Он подчеркнул, что в состав комиссии, созданной по поручению главы государства, включены и сотрудники МВД, добавив, что поручения будут выполнены на высоком уровне.