20 апреля 2019 года в Бакинском филиале Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) состоялся День Открытых Дверей, сообщает Day.Az.

На мероприятии приняли участие ректор Бакинского филиала Сеченовского Университета профессор Алиев А.Дж, начальник отдела экспорта образовательных услуг Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Соколов Н.А., абитуриенты и их родители.

Гостям была представлена обширная информация об учебном процессе в филиале. Было отмечено, что преподавание проводится ведущими профессорами и преподавателями Первого МГМУ им. И.М.Сеченова на основе учебных планов и программ Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Продолжительность обучения составляет 6 лет и по окончании выдается диплом, который одномоментно нострифицируется Министерством образования Азербайджанской Республики. Дана информация по клиническим базам филиала и иностранным клиникам, в которых студенты проходят стажировки.

Абитуриентов и их родителей ознакомили с правилами приема документов и проведения вступительных экзаменов.