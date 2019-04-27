24 и 25 мая Бакинский филиал первого московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова минздрава России (Сеченовский Университет) проведет двухдневную научно-практическую конференцию на тему "Актуальные проблемы современной абдоминальной хирургии".

Отмечается, что научно-практическая конференция 24 мая будет проводится в Национальном Онкологическом Центре и 25 мая в Бакинском филиале Сеченовского Университета 09:00 до 16:00.

Концеренция будет проходить на азербайджанском и русском языках. Стоимость участия - 50 манатов. По окончании мероприятия участникам будут выданы сертификаты.

Для принятия участия в научно-практической конференции "Актуальные проблемы современной абдоминальной хирургии" необходимо заполнить следующую регистрационную форму:

http://mma.edu.az/?smode=registern

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