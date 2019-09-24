При поддержке Автомобильной федерации Азербайджана на территории Национального Приморского парка прошел "BMW Fest 2019", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках мероприятия были организованы показ и выставка автомобилей BMW, дрифты с участием местных спортсменов, картинг для детей.

Наряду с членами "BMW Club Azərbaycan" в мероприятии участвовали и гости из других автомобильных клубов.

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