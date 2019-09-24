https://news.day.az/society/1159276.html При поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошел "BMW Fest 2019" - ФОТО - ВИДЕО
При поддержке Автомобильной федерации Азербайджана прошел "BMW Fest 2019" - ФОТО - ВИДЕО
При поддержке Автомобильной федерации Азербайджана на территории Национального Приморского парка прошел "BMW Fest 2019", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В рамках мероприятия были организованы показ и выставка автомобилей BMW, дрифты с участием местных спортсменов, картинг для детей.
Наряду с членами "BMW Club Azərbaycan" в мероприятии участвовали и гости из других автомобильных клубов.
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