В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана 29 сентября состоятся шоу и соревнования спортивных автомобилей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Федерацию.

В мероприятии, которое будет организовано в парковом комплексе Гейдара Алиева, будут участвовать более 40 автомобилей - "Volkicar" (мини-гоночные автомобили), картинговые и дрифт-автомобили, спорткары.

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