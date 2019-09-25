https://news.day.az/society/1159628.html В Гяндже состоится шоу и соревнования спортивных автомобилей - ВИДЕО В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана 29 сентября состоятся шоу и соревнования спортивных автомобилей.
В Гяндже состоится шоу и соревнования спортивных автомобилей - ВИДЕО
В Гяндже при организационной поддержке Автомобильной федерации Азербайджана 29 сентября состоятся шоу и соревнования спортивных автомобилей. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Федерацию.
В мероприятии, которое будет организовано в парковом комплексе Гейдара Алиева, будут участвовать более 40 автомобилей - "Volkicar" (мини-гоночные автомобили), картинговые и дрифт-автомобили, спорткары.
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