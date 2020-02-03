В Гяндже на проспекте Шаха Исмаила Хатаи произошел пожар. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул в здании регионального управления Института метрологии. 

На место происшествия были направлены пожарные расчеты, которым удалось потушить пожар и уберечь от огня остальную часть здания. 

По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание. 

Выясняются обстоятельства происшествия.