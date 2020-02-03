https://news.day.az/society/1199663.html В Гяндже произошел пожар в здании института - ФОТО
В Гяндже произошел пожар в здании института - ФОТО
В Гяндже на проспекте Шаха Исмаила Хатаи произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожар вспыхнул в здании регионального управления Института метрологии.
На место происшествия были направлены пожарные расчеты, которым удалось потушить пожар и уберечь от огня остальную часть здания.
По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Выясняются обстоятельства происшествия.
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