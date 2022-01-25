В Азербайджан доставят более 3 млн. доз вакцин от коронавируса

В соответствии с достигнутой договоренностью, в Азербайджан в 2022 году будет доставлено 3,28 миллиона доз вакцин от коронавируса.

Об этом сообщило Государственное агентство Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.

"В нынешнем году в Азербайджан будет доставлено 3,2 миллиона доз вакцины CoronaVac и 80 тысяч доз препарата "Спутник V", - говорится в сообщении.

Напомним, что на сегодня в Азербайджане для вакцинации от коронавируса используются вакцины CoronaVac, "Спутник V" и Pfizer.