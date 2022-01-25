https://news.day.az/society/1429811.html В Азербайджан доставят более 3 млн. доз вакцин от коронавируса
В Азербайджан доставят более 3 млн. доз вакцин от коронавируса
В соответствии с достигнутой договоренностью, в Азербайджан в 2022 году будет доставлено 3,28 миллиона доз вакцин от коронавируса.
Об этом сообщило Государственное агентство Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в ответ на запрос Trend, передает Day.Az.
"В нынешнем году в Азербайджан будет доставлено 3,2 миллиона доз вакцины CoronaVac и 80 тысяч доз препарата "Спутник V", - говорится в сообщении.
Напомним, что на сегодня в Азербайджане для вакцинации от коронавируса используются вакцины CoronaVac, "Спутник V" и Pfizer.
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