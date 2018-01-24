Туристы из каких стран больше всего покупают билеты на Гран-при Азербайджана?

Продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1, который состоится 27-29 апреля 2018 года, успешно продолжается, и можно сказать, что интерес к предстоящим гонкам вырос еще больше.

Об этом сказала Trend в среду директор по вопросам маркетинга и связям с общественностью Baku City Circuit Нигяр Арпадараи, передает Day.Az.

По ее словам, продажа билетов увеличивается, как и раньше, больше всего билеты покупаются из России и стран Европы.

"Интерес к гонкам еще больше вырос после успешного их проведения в прошлом году. Мы довольны текущими результатами", - отметила Арпадараи.

Глава отдела подчеркнула, что подготовительные работы проводятся по графику.

"Строительство бетонных блоков в городе уже началось, и строительные работы продолжаются без создания каких-либо препятствий для людей. Мы прилагаем все усилия, чтобы люди остались довольны гонками", - добавила глава отдела.

Арпадараи сказала, что в этом году будет проведена концертная программа и в Баку приедут три мировые звезды.

"Переговоры со звездами продолжаются. После завершения переговоров будут обнародованы их имена", - сказала Арпадараи.

Отметим, что продажа билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовала шестого ноября.

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