В платежных терминалах Баку появилась новая функция

Система регистрации IMEI-кодов мобильных телефонов интегрирована в платежную систему e-GovPay (SmartPay). Об этом сказали Trend в пятницу в информационно-вычислительном центре министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, передает Day.Az.

По словам собеседника агентства, оплатить стоимость регистрации IMEI-кодов мобильных устройств можно как online (посредством сайта e-govpay.az), так и посредством терминалов e-GovPay, которые в основном установлены в некоторых отделениях Azerpoct и в телекоммуникационных узлах госоператоров связи. Посредством терминалов e-GovPay можно производить оплату коммунальных услуг, услуг связи, телевидения, интернета и т.д.

"Для регистрации IMEI-кодов мобильных устройств необходимо зайти в соответствующий раздел (MCQC), указать IMEI устройства, затем заполнить необходимые разделы и произвести оплату. После этого устройство будет зарегистрировано в системе в течение 24 часов", - сказали в ИВЦ.

Как сообщалось ранее, общее число IMEI-кодов, зарегистрированных посредством портала е-правительства, с момента запуска системы превысило 2,43 миллиона.

Система регистрации начала действовать в Азербайджане с первого мая 2013 года. Мобильные устройства, ввозимые на территорию республики для частного использования (в сетях операторов мобильной связи Азербайджана), необходимо зарегистрировать в течение 30 дней. Регистрация мобильных устройств доступна также через портал "Электронное правительство" (e-gov.az), а также на Главпочтамте Azerpoct.

Регистрация осуществляется в течение 24 часов с момента заявки. Стоимость регистрации IMEI-кода мобильного устройства для личного использования составляет пять манатов, для коммерческой продажи - 1,6 маната.

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