Сегодня на II Европейских играх в Минске начались соревнования по акробатике.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Азербайджан представлен смешанной парой в лице Абдуллы Аль-Мешайхи и Рухидил Гурбанлы. В динамическом упражнении наш дуэт выиграл серебро, получив за свое выступление оценку 28.830.

Впереди им предстоит также финал и в балансовом упражнении.

Призеры в динамическом упражнении:

1. Виктория Аксенова - Кирилл Старцев (Россия) - 29.060

2. Абдулла Аль-Мешаихи - Рухидил Гурбанлы (Азербайджан) - 28.830

3. Артур Беляков - Ольга Мельник (Беларусь) - 28.810

Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.



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