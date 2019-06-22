https://news.day.az/sport/1131464.html Азербайджан завоевал первую медаль на II Европейских играх в Минске В динамическом упражнении наш дуэт выиграл серебро, получив за свое выступление оценку 28.830.
Призеры в динамическом упражнении:
Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.
Азербайджан завоевал первую медаль на II Европейских играх в Минске
Сегодня на II Европейских играх в Минске начались соревнования по акробатике.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, Азербайджан представлен смешанной парой в лице Абдуллы Аль-Мешайхи и Рухидил Гурбанлы. В динамическом упражнении наш дуэт выиграл серебро, получив за свое выступление оценку 28.830.
Впереди им предстоит также финал и в балансовом упражнении.
Призеры в динамическом упражнении:
1. Виктория Аксенова - Кирилл Старцев (Россия) - 29.060
2. Абдулла Аль-Мешаихи - Рухидил Гурбанлы (Азербайджан) - 28.830
3. Артур Беляков - Ольга Мельник (Беларусь) - 28.810
Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.
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