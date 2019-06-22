В Минске (Беларусь) проходят II Европейские игры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, во второй день Евроигр на старт вышли три самбиста сборной Азербайджана. Из них двое завоевали медали.

В категории 57 кг Мехман Халилов проиграл в первой же схватке Владиславу Бурдзе (Беларусь) - 1:4. Несмотря на это, он получил возможность через утешительную схватку побороться за бронзу. Халилов, ввиду отсутствия соперника, автоматически прошел в решающую схватку, где он уверенно одолел Максима Манукяна (Армения) - 9:1, и завоевал медаль.

В категории 68 кг Эмиль Гасанов начал с победы над Ласло-Шолтом Сзоке (Румыния) - 6:3. В полуфинале он уступил Миндиа Лилуашвили (Грузия) - 3:4. В схватке за бронзу он одолел Мартина Иванова (Болгария), проведя болевой захват - 0:0.

Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.



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