Азербайджанский самбист Эмиль Гасанов (68 кг) прокомментировал победу в схватке за бронзовую медаль на II Европейских играх в Минске над болгарином Мартином Ивановым, передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Болгарина уже в четвертый раз побеждаю. Должен был бороться за золотую медаль, вместо бронзовой. Но не ожидал, что мой соперник сумеет выйти вперед, после чего он ушел в оборону. В схватке же за 3-е место уже было понятно, что я шел фаворитом. Однако я недоволен своим результатом. В мировом рейтинге я иду первым, побеждаю во всех турнирах, но здесь, видимо, я был слишком самоуверен, за что и поплатился. Болгарин более серьезно подготовился к встрече, так что мне нельзя было допускать ошибку. В прошлый раз счет был 2:1, так что он особо готовился. Поэтому тренер дал установку как можно быстрее завершить схватку, и я последовал ей. Впереди будет ЧМ в Сеуле, где я надеюсь стать чемпионом", - заявил Гасанов.



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