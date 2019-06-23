Сегодня на II Европейских играх в Минске проходит второй день соревнований по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на татами вышли три азербайджанских спортсмена. Все внимание приковано к категории до 73 кг. Рустам Оруджев на старте выиграл у Седрика Бесси (Монако) и вышел на Фабио Басиле (Италия).

Хидаят Гейдаров (73 кг) в первом круге оставил не у дел Миклоша Унгвари (Венгрия) и встретится с Дином Яковом Гемером (Израиль).

Отметим, что после первого дня турнира по дзюдо на Евроиграх в активе нашей команды пока нет завоеванных наград.

В Минске проходят II Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.

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