Дан старт второму дню соревнований по самбо в рамках II Европейских игр, которые проходят в Минске, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Азербайджанский самбист Агасиф Самедов (52 кг) в четвертьфинале одолел представителя Литвы Гинтараса Каткуса со счетом 5:0 и вышел в полуфинал. В полуфинале Самедов оказался сильнее белорусского соперника Максима Красински (4:0) и вышел в финал II Европейский игр.

В решающей схватке соперником азербайджанского самбиста станет армянин Тигран Киракосян.

Другой член азербайджанской команды по самбо Джавидан Гараев (62 кг) в первой схватке проиграл греческому самбисту Саввасу Каракиздису. Несмотря на это, он примет участие в утешительном бою, где его соперником станет эстонский самбист Вадим Фомин.

Абдулла Абдуллаев (74 кг) также неудачно стартовал. Проигравший хорватскому самбисту Дино-Доминику Сумпору Абдуллаев в утешительном бою встретится с армянином Арсеном Газаряном.

Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.

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