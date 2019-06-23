Сегодня на II Европейских играх в Минске проходит второй день соревнований по дзюдо.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на татами вышли три азербайджанских спортсмена.

Рустам Оруджев (73 кг) на старте выиграл у Седрика Бесси (Монако), а затем прошел Фабио Басиле (Италия), выйдя в четвертьфинал. На этой стадии Рустам одолел Фердинанда Карапетяна (Армения). В полуфинале его соперником будет Георгиос Азоидис (Греция).

Хидаят Гейдаров (73 кг) в первом круге оставил не у дел Миклоша Унгвари (Венгрия), после чего прошел Дина Якова Гемера (Израиль), пробившись в четвертьфинал. Здесь он проиграл Георгиосу Азоидису (Греция) и в утешительном блоке встретится с Фердинандом Карапетяном (Армения).

В женском зачете Нурия Ахундова (63 кг) уступила в первой схватке Стефании-Аделине Добре (Румыния).

Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.



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