В Минске (Беларусь) проходят II Европейские игры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в третий день Евроигр на ринг поднимутся трое боксеров сборной Азербайджана. Все они проведут бои 1/8 финала.

В весовой категории 49 кг Руфат Гусейнов выиграл у Давида Алавердяна (Израиль) - 4:0 и вышел в четвертьфинал, где его соперником будет Федерико Серра (Италия).



Бахтияр Газибеков (64 кг) проведет бой с Энрико Лакрузом (Голландия)



Камран Шахсуварлы (75 кг) постарается выиграть второй бой, в котором встретится с Майклом Невином (Ирландия).



Напомним, что ранее на ринг поднялись семеро боксеров "милли", из которых пятеро выиграли свои бои.



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