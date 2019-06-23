https://news.day.az/sport/1131642.html Азербайджанский боксер разгромил Алавердяна и вышел в 1/4 финала Евроигр в Минске
В весовой категории 49 кг Руфат Гусейнов выиграл у Давида Алавердяна (Израиль) - 4:0 и вышел в четвертьфинал, где его соперником будет Федерико Серра (Италия).
Азербайджанский боксер разгромил Алавердяна и вышел в 1/4 финала Евроигр в Минске
В Минске (Беларусь) проходят II Европейские игры.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в третий день Евроигр на ринг поднимутся трое боксеров сборной Азербайджана. Все они проведут бои 1/8 финала.
В весовой категории 49 кг Руфат Гусейнов выиграл у Давида Алавердяна (Израиль) - 4:0 и вышел в четвертьфинал, где его соперником будет Федерико Серра (Италия).
Бахтияр Газибеков (64 кг) проведет бой с Энрико Лакрузом (Голландия)
Камран Шахсуварлы (75 кг) постарается выиграть второй бой, в котором встретится с Майклом Невином (Ирландия).
Напомним, что ранее на ринг поднялись семеро боксеров "милли", из которых пятеро выиграли свои бои.
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