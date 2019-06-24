Евроигры в Минске: Азербайджанские дзюдоисты пробились в четвертьфинал
Сегодня на II Европейских играх в Минске проходит третий день соревнований по дзюдо.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, на татами выходят пять спортсменов сборной Азербайджана.
Мамедали Мехтиев (90 кг) начал с победы над Егором Воропаевым (Беларусь), после чего прошел Аурильена Диссе (Франция), выйдя в четвертьфинал.
В весе до 100 кг Эльмар Гасымов (100 кг) одолел Антона Савицкого (Украина) и Григория Минаскина (Эстония), пробившись в четвертьфинал. Здесь его ждет Сирилл Марэ (Франция).
В этом же весе Зелим Коцоев прошел Бояна Досена (Сербия), но затем проиграл Томе Никифорову (Бельгия).
Ушанги Кокаури (+100 кг) одолел Вито Драгича (Словения) и Роя Мейера (Голландия), выйдя в полуфинал на Инала Тасоева (Россия).
Ирина Киндзерская (+78 кг) начала с победы над Ясмин Куэлбс (Германия), пробившись в четвертьфинал. Здесь ее ждет Сара Адлингтон (Великобритания).
Отметим, что после двух дней соревнований по дзюдо в активе нашей команды две награды: серебро Рустама Оруджева (73 кг) и бронза Хидаята Гейдарова (73 кг).
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