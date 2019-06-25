В Минске (Беларусь) проходят II Европейские игры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в очередной день Евроигр на ковер вышли борцы вольного стиля. Азербайджан представляли Махир Амирасланов (57 кг), Гаджимурад Гаджиев (74 кг), Александр Гостиев (86 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг). Все четверо сохраняют шансы на медали.

Махир Амирасланов в 1/8 финала одолел Георги Вангелова (Болгария) - 6:5, а в четвертьфинале выиграл у Владимира Егорова (Македония) - 4:0. В полуфинале Махир встречался с Зауром Угуевым (Россия) и одержав победу со счетом 3:2, вышел в финал. Его соперником в завтрашней схватке будет Штефан Мисич (Сербия).



Александр Гостиев в 1/8 одолел Дениса Балаура (Молдова) - 7:1, а в четвертьфинале переиграл Сандро Аминашвили (Грузия) - 6:2. В полуфинале Гостиев уступил Даурену Куруглиеву (Россия) - 0:6 и завтра будет бороться за бронзу. Его соперником будет Збигнев Барановски (Польша).



Джамаледдин Магомедов в 1/8 одолел Виталия Пласнияка (Беларусь) - 6:0, а в четвертьфинале с трудом переиграл Даниэла Лигети (Венгрия) - 6:5. В полуфинале Магомедов проиграл Гиви Мачарашвили (Грузия) - 2:4 и завтра будет бороться за бронзу.

Гаджимурад Гаджиев в 1/8 финала проиграл Сонеру Демирташу (Турция) - 3:4. Демирташ дошел до финала, открыв путь Гаджиеву к утешительным схваткам. В первой схватке он встретится с Кириллосом Биненмпаоумом (Греция).



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!