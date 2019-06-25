https://news.day.az/sport/1132422.html Еще два азербайджанских боксера вышли в четвертьфинал Евроигр в Минске
Джавид Челебиев (60 кг) одержал победу над Дорином Буской (Молдова) - 5:0. В 1/4 финала он встретится с Отаром Эраносяном (Грузия).
Отметим, что 8 из 11-и боксеров сборной завершили свои выступления.
Еще два азербайджанских боксера вышли в четвертьфинал Евроигр в Минске
В Минске (Беларусь) проходят II Европейские игры.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в очередной день Евроигр на ринг вышли еще трое боксеров сборной Азербайджана.
Джавид Челебиев (60 кг) одержал победу над Дорином Буской (Молдова) - 5:0. В 1/4 финала он встретится с Отаром Эраносяном (Грузия).
Альфонсо Домингес (81 кг) выиграл в 1/8 финала у Михаила Даугаливеца (Беларусь), и вышел в четвертьфинал, где он сойдется с Зиядом Эль-Мохором (Бельгия).
Руфат Гусейнов (49 кг) проиграл Федерико Серра (Италия) - 0:5 и завершил выступление.
Отметим, что 8 из 11-и боксеров сборной завершили свои выступления.
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